13. Forum Robotergestützte Montage

Montageprozesse finden heutzutage überwiegend immer noch manuell statt, da verfügbare Automatisierungslösungen oft nicht ausreichend flexibel oder nur zeitaufwendig eingerichtet sind und umgerüstet werden müssen. Zudem sind die Fügeprozesse anspruchsvoll, beispielsweise aufgrund biegeschlaffer Teile, großer Bereitstellungs- sowie Teiletoleranzen, geringer Fügetoleranzen oder komplexer Fügestrategien. Künstliche Intelligenz (KI) bietet neue Automatisierungsmöglichkeiten, erhöht aber auch die Anforderungen an die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, um zunehmend stärker personalisierte Produkte zu Kosten der Massenfertigung produzieren zu können.

Das Forum »Robotergestützte Montage« zeigt, wie die genannten Hemmnisse durch neue Technologien, innovative Werkzeuge, sensorgeführte Fügeprozesse und intelligente Montagekonzepte überwunden werden können. Diese werden anhand von Industrieanwendungen vorgestellt.

Inhalte

Anforderungen und Herausforderungen der robotergestützten Montage

Grundlegende Technologien und Komponenten

Innovative Montageprozesse

Führung durch die Versuchsfelder des Fraunhofer IPA

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über innovative Montagetechnologien in der Robotik und deren Mehrwert für die Produktion. Sie lernen neue Lösungsansätze kennen, die speziell auf die Herausforderungen der robotergestützten Montage abzielen. Durch praxisnahe Beispiele und die Bewertung von Übertragbarkeit sowie Wirtschaftlichkeit können sie besser einschätzen, welche Ansätze oder Lösungen für ihre individuellen Anforderungen geeignet sind.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus der Montageautomatisierung und -planung sowie Anlagenhersteller und Systemintegratoren