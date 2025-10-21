Matrixproduktion erfolgreich umsetzen - Einblicke aus der Industrie

Von der Idee zur Umsetzung: Praxisbeispiele von Miele, SAP und Siemens

Die Matrixproduktion gilt als Schlüssel für flexible und wandlungsfähige Serienfertigung. Ihre Umsetzung erfordert jedoch oft eine grundlegende Transformation bestehender Produktionssysteme mit erheblichem Planungs- und Umsetzungsaufwand. Dieses Webinar zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Unternehmen den Weg in die Matrixproduktion gestalten. In diesem Webinar stehen Erfahrungen aus Planung und Umsetzung im Mittelpunkt.

Inhalte

Matrixproduktion

Praxiseinblicke von führenden Industrieunternehmen

Nutzen für die Teilnehmenden

Teilnehmende erhalten ein fundiertes Verständnis des Matrixkonzepts, lernen erfolgreiche Praxisansätze führender Unternehmen kennen und können daraus Handlungsmöglichkeiten für die eigene Produktion ableiten.

Zielgruppe