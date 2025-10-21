Webinar / 21. Oktober 2025, 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr
Matrixproduktion erfolgreich umsetzen - Einblicke aus der Industrie
Von der Idee zur Umsetzung: Praxisbeispiele von Miele, SAP und Siemens
Die Matrixproduktion gilt als Schlüssel für flexible und wandlungsfähige Serienfertigung. Ihre Umsetzung erfordert jedoch oft eine grundlegende Transformation bestehender Produktionssysteme mit erheblichem Planungs- und Umsetzungsaufwand. Dieses Webinar zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Unternehmen den Weg in die Matrixproduktion gestalten. In diesem Webinar stehen Erfahrungen aus Planung und Umsetzung im Mittelpunkt.
Inhalte
- Matrixproduktion
- Praxiseinblicke von führenden Industrieunternehmen
Nutzen für die Teilnehmenden
Teilnehmende erhalten ein fundiertes Verständnis des Matrixkonzepts, lernen erfolgreiche Praxisansätze führender Unternehmen kennen und können daraus Handlungsmöglichkeiten für die eigene Produktion ableiten.
Zielgruppe
- Geschäftsführer Produktion
- Werksleiter
- Produktionsleiter
- Industrial Engineering
- Lean Manager
- Fertigungsplaner
- Montageplaner