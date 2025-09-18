Webinar  /  18. September 2025, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Matrixproduktion in der Praxis @Fraunhofer IPA

Herausforderungen, Chancen und praktische Einblicke in die Matrixproduktion

Die Matrixproduktion verspricht eine erhöhte Flexibilität und Wandlungsfähigkeit für eine variantenreiche Serienproduktion. Um diese Eigenschaften zu erreichen, müssen Unternehmen jedoch häufig ihre bestehende Produktion transformieren oder neugestalten. Dies verursacht Aufwände in der vorherigen Planung und späteren Umsetzung.

Neben den theoretischen Grundlagen der Matrixproduktion bietet SAP einen praktischen Bezug zur Steuerung und stellt diesen in einem Impulsvortrag vor. Ein Einblick in eine aktuell veröffentlichte Studie zeigt die Erfahrungen aus unterschiedlichen Firmen hinsichtlich der Umsetzung der Matrixproduktion.

 

Inhalte

  • Matrixproduktion
  • Aktuelle Herausforderung in Produktionssystemen

 

Nutzen für die Teilnehmenden

Konzeptverständnis, Unternehmenspositionierung, Erkennung eigener Handlungsmöglichkeiten, Praxiseinblicke und Projekterfahrungen

 

Zielgruppe

  • Technische Geschäftsführer produzierender Unternehmen
  • Produktionsleiter
  • Fertigungsplaner
  • Montageplaner