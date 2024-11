Der 2. Stuttgarter Nachhaltigkeitstag am Fraunhofer IPA bringt Entscheiderinnen und Entscheider aus der Industrie mit führenden Expertinnen und Experten zusammen, um praxisnahe Lösungen für die nachhaltige Produktion zu diskutieren. Im Zentrum stehen Best Practices zur Kreislaufwirtschaft, darunter KI-unterstütztes Remanufacturing und innovative Werterhaltungsstrategien. Bei einer interaktiven Besichtigungstour können Sie hautnah erleben, wie die roboterunterstützte Demontage von Elektrokleingeräten oder die nachhaltige Batterie-Demontage im DemoBat-Projekt in der Praxis umgesetzt werden. In Vorträgen und Diskussionsrunden teilen Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Erfahrungen zu wichtigen Themen wie der CSRD-Umsetzung und der ISO 53001. Forschung und Unternehmenspraxis sollen an diesem Tag in den Austausch treten und voneinander lernen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit zum Lernen und Netzwerken nicht entgehen.

Inhalte

Kreislaufwirtschaft: Digitalisierung, KI-Unterstützung, Remanufacturing Potenziale, Werterhaltungsstrategien mit Use-Cases aus der Industrie.

Nachhaltigkeit Interaktiv: Podiumsdiskussion und anschließende Besichtigungstour: Roboter-gestützte Demontage von Elektrokleingeräten DemoBat-Vorführung Vorstellung Ultraeffizienz-Demonstrator

Treiber & Best Practice Beispiele zur Nachhaltigkeitstransformation: Ergebnisse aus der Ultraeffizienzfabrik, Erfahrungen zur CSRD Umsetzung, Stand zur ISO 53001

Zielgruppe

Nachhaltigkeitsbeauftragte, Entscheidungstragende in produzierenden Unternehmen, HSE-Manager*innen, EHS-Manager*innen, Werksleiter*innen, Geschäftsführer*innen