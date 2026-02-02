Digitaler Zwilling: Unkomplizierte Umsetzung mit GenAI und AAS

Die Realisierung von Industrie 4.0 und der Aufbau agiler Wertschöpfungsnetzwerke erfordern eine standardisierte und nahtlose Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg. Die Asset Administration Shell (AAS), auch bekannt als Verwaltungsschale, steht im Zentrum dieser Transformation. Sie fungiert als Digitale Zwillinge, die physische Objekte mit der digitalen Welt verbindet und einen interoperablen Datenaustausch sicherstellt.

In diesem kompakten Online-Workshop erhalten Sie ein fundiertes Verständnis für das Konzept des Digitalen Zwillings auf Basis der AAS. Wir führen Sie von der theoretischen Informationsmodellierung über konkrete Anwendungsfälle bis hin zu modernen Methoden der automatisierten Erstellung mittels Generativer KI (GenAI). Lernen Sie, wie Sie die Komplexität der Umsetzung reduzieren und die AAS gewinnbringend in Ihrem Unternehmen einsetzen.

Inhalte

Der Fokus des Workshops liegt auf dem tiefgehenden Verständnis der AAS sowie deren praktischer Anwendbarkeit. Die Inhalte gliedern sich in folgende Schwerpunkte:

Grundlagen des Digitalen Zwillings und der AAS

Technische Umsetzung und Tools

Konkrete Anwendungsfälle

Nutzen für die Teilnehmenden



Prägnanter Überblick über den Digitalen Zwilling und die AAS sowie ihre Relevanz für Industrie 4.0.

Ermöglichung einer fundierten Entscheidungsfindung, ob die AAS das richtige Werkzeug für die Digitalisierungsstrategie Ihres Unternehmens oder Ihrer Projekte ist.

Kennenlernen von Methodik, wie man mit AAS und ihren Submodellem eine virtuelle Repräsentation eines Assets abbildet.

Überblick über den aktuellen Stand der AAS-Anwendungen und Software-Tools, die für die Entwicklung von AAS-Anwendungen relevant sind.

Zielgruppe

Für Führungskräfte, Management, Techniker und Digitalisierungsbeauftragte ohne Vorkenntnisse der AAS.

Für alle, die ihr Know-How ausbauen und eigene Anwendungsfälle entwickeln möchten.

Weitere Informationen

Die AAS ist eine Umsetzung des digitalen Zwillings für Industrie 4.0. Sie stellt die Schnittstelle für Industrie 4.0-Kommunikation zur Verfügung. Die IDTA arbeitet auf eine standardisierte Umsetzung der AAS in der Praxis hin. In Zusammenarbeit mit der Industrie werden praktikablen und interoperablen Submodell-Vorlagen der AAS entwickelt und standardisiert. Die Vorlagen werden als Open-Source-Ressourcen zur Verfügung gestellt.