Neues Produktionsparadigma: Fraunhofer-Studie »New Lean« erschienen
Soeben ist eine neue Studie »New Lean – Analyse zu Steigerungen der Produktivität und Umweltneutralität einer Automobilproduktion« erschienen. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, haben das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart darin gemeinsam mit führenden Unternehmen der Automobilindustrie drei Zukunftsszenarien der automobilen Produktion in Deutschland vorgestellt.