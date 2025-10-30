Neues Produktionsparadigma: Fraunhofer-Studie »New Lean« erschienen

Grundlage bildeten eine groß angelegte Delphi-Studie mit branchenübergreifend über 100 Expertinnen und Experten, eine Desk Research mit rund 70 identifizierten Einzelinnovationen sowie ein Web-Survey mit über 100 Teilnehmenden zur Entwicklung Ganzheitlicher Produktionssysteme.

Ergebnisvorstellung

Das Team kommt zu dem Schluss, dass eine Produktivitätssteigerung um 100 Prozent möglich, aber nicht mit einzelnen Innovationen zu erreichen ist. 100 Prozent mehr Produktivität beruhen auf einem aufeinander abgestimmten, ganzheitlichen Gesamtsystem, in welchem besonders Innovationen aus der Digitalisierung und Automatisierung zusammenwirken. Die Studie wird am 12.11.2025 im Rahmen eines Webinars vorgestellt, zu dem Sie sich hier anmelden können. Die Fraunhofer-Forschungsteams machen sich nun auf den Weg, ausgehend von den analysierten Innovationen, ein Framework für das »New Lean« Produktionsparadigma zu entwickeln und Roadmaps zur Umsetzung des radikalen Szenarios zu entwerfen.