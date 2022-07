In sieben Webinarterminen werden die Kernbereiche der Auftragsabwicklung unter dem Aspekt aktueller Herausforderungen präsentiert und Lösungsansätze beleuchtet. Diese werden anhand einschlägiger Praxisfälle diskutiert.

15.9.2022

Einführungsveranstaltung

Referent: Dr.-Ing. habil. Hans-Hermann Wiendahl

Schlanke digitalisierte Auftragsabwicklung

Typische Probleme und Kennzahlen

Kurzvorstellung Themen Webinar-Reihe

Grundlagen der Auftragsabwicklung

Voraussetzungen & Herausforderungen

Praxisbeispiele

22.9.2022

Produkt- und Auftragskonfiguration

Referent: Eftal Okhan und Christian Fries

Der schnellste Weg des Auftrags in die Produktion: Smarte Konfigurationslösungen sind neben einem systematischen Variantenmanagement Voraussetzung für die effiziente Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse trotz komplexer Rahmenbedingungen.

Nach den typischen Stolpersteinen thematisiert dieses Webinar u. a. anhand von Praxisbeispielen, wie durch eine durchgängige Produkt- und Auftragskonfiguration die Prozesse der Auftragsgewinnung und -erfüllung effizient durchgeführt und potenzielle Fehler in der Auftragsbearbeitung vermieden werden können.

6.10.2022

(Angebots-)Kalkulation

Referent: Eftal Okhan und Christian Fries

Die zur Ermittlung der Produktkosten häufig angewendete Zuschlagkalkulation verhindert durch die Gleichverteilung von Gemeinkosten auf Unternehmensleistungen die Aussagefähigkeit über die tatsächlich verursachten Kosten einzelner Produkte.

Dieses Webinar thematisiert basierend auf typischen Stolpersteinen sowie den theoretischen Grundlagen der Kalkulation, wie die Angebotskalkulation sich hin zu einer faireren Preisermittlung entwickeln kann. Unterstützt wird dies durch geeignete Praxisbeispiele.

13.10.2022

Lieferterminprüfung und -zusage (ATP/CTP)

Referent: Dr.-Ing. habil. Hans-Hermann Wiendahl und Eduardo Colangelo

Liefertermine realistisch ermitteln und zuverlässig einhalten – ein Wunsch, der in Wirklichkeit häufig von Terminverschiebungen und Eilaufträgen in Beschaffung und Produktion geprägt ist. Oftmals weisen diese Symptome auf systematische Fehler in Auswahl und Implementierung der Funktionen und Organisationsregeln zur Lieferterminermittlung.

Dieses Webinar beginnt mit typischen Stolpersteinen. Danach gibt es u. a. anhand von Praxisbeispielen einen Überblick über die Möglichkeiten einer Lieferterminermittlung mittels ATP (Available-To-Promise) und CTP (Capable-To-Promise), wie aus den Anforderungen systematisch die passende Lieferterminermittlungsmethodik abgeleitet werden kann und welche organisatorischen und datenqualitätsbezogenen Voraussetzungen wichtig sind.

3.11.2022

Auftrags- / Kapazitätsplanung und -steuerung

Referent: Dr.-Ing. habil. Hans-Hermann Wiendahl und Andreas Kluth

Aufträge realistisch einzuplanen und Engpässe vorausschauend zu erkennen – in vielen Unternehmen ist die Praxis durch mangelnde Transparenz und ereignisgetriebene Entscheidungen gekennzeichnet. Dies weist auf systematische Gestaltungsfehler oder inkonsequente Einhaltung der selbst gegebenen Regeln hin.

Dieses Webinar beginnt mit typischen Stolpersteinen. Danach gibt es u. a. anhand von Praxisbeispielen einen Überblick über die Gestaltungsalternativen einer Planung und Steuerung aus Auftrags- und Kapazitätssicht, wie aus den Anforderungen systematisch die passende Gestaltung abgeleitet werden kann und welche organisatorischen und datenqualitätsbezogenen Voraussetzungen wichtig sind.

10.11.2022



Störungsmanagement

Referent: Eftal Okhan und Theresa-Franziska Hinrichsen

Technische und logistische Störungen (z. B. Fehlteile, ...) in Produktionsbetrieben führen zu geringeren Effizienz, höheren Produktionskosten und gefährden die Termineinhaltung intern sowie extern zum Kunden.

Dieses Webinar stellt einen Ansatz vor, wie die Störungen in der Produktion systematisch erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung definiert werden können. Die Potenziale und die notwendigen Schritte zur Umsetzung werden anhand eines Industriebeispiels dargestellt und die Möglichkeiten der IT-Unterstützung aufgezeigt.

17.11.2022

Bestands- und Fehlteilmanagement

Referent: Eftal Okhan und Christian Fries

Die Leistungsfähigkeit der Unternehmen wird durch die Bestände und Verfügbarkeit der Materialien für die Produktion stark beeinflusst. Während durch Bestandsminimierung die Kapitalbindung und Liquidität der Unternehmen positiv beeinflusst wird, wird zugleich angestrebt, die Materialverfügbarkeit zu erhöhen, um die Produktionsaufträge und Liefertermine nicht zu gefährden. Die Vielfalt der Materialien und die Dynamik in Beschaffungsmärkten machen eine systematische Auseinandersetzung mit Beständen unabdingbar. Im Rahmen dieses Webinars werden Grundkonzepte und Voraussetzungen für ein ganzheitliches Bestandsmanagement dargestellt und Analysemethoden und IT-Tools anhand Industriebeispiele aufgezeigt.