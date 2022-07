Schlanke, digitalisierte Auftragsabwicklung – Lieferterminprüfung und -zusage (ATP/CTP)

Der klassische logistische Zielkonflikt einer Produktion besteht zwischen hoher Termintreue und kurzen Durchlaufzeiten einerseits sowie geringen Beständen und hoher Auslastung anderseits.

Auch in aktuellen Zeiten hoher Unsicherheit und daher erschwerter operativer Bedingungen ist die primäre Aufgabe der Auftragsabwicklung die Lösung dieses Zielkonflikts.

Wie also lässt sich trotz zunehmend komplexer Rahmenbedingungen eine effiziente Auftragsabwicklung gestalten?

Eine geschickte Kombination von Lean-Ansätzen und Digitalisierung ermöglicht im Rahmen der Auftragsabwicklung entsprechende Verbesserungen. Wie solche Ansätze aussehen, damit beschäftigen wir uns im Rahmen der Webinarreihe »Schlanke, digitalisierte Auftragsabwicklung«, die ab dem 15. September donnerstags von 15.00 bis 16.30 Uhr jeweils ein Schwerpunktthema behandelt.

Am 13. Oktober 2022 behandeln wir das Thema Lieferterminprüfung und -zusage (ATP/CTP).

Liefertermine realistisch ermitteln und zuverlässig einhalten – ein Wunsch, der in Wirklichkeit häufig von Terminverschiebungen und Eilaufträgen in Beschaffung und Produktion geprägt ist. Oftmals weisen diese Symptome auf systematische Fehler in Auswahl und Implementierung der Funktionen und Organisationsregeln zur Lieferterminermittlung.

Dieses Webinar beginnt mit typischen Stolpersteinen. Danach gibt es u. a. anhand von Praxisbeispielen einen Überblick über die Möglichkeiten einer Lieferterminermittlung mittels ATP (Available-To-Promise) und CTP (Capable-To-Promise), wie aus den Anforderungen systematisch die passende Lieferterminermittlungsmethodik abgeleitet werden kann und welche organisatorischen und datenqualitätsbezogenen Voraussetzungen wichtig sind.