Ob Produktion, Logistik, Maschinenbau oder Gesundheitswesen: 5G bietet eine leistungsstarke IT-Infrastruktur mit hoher Bandbreite, niedriger Latenz und einer hohen Verbindungsanzahl. Der neue Mobilfunkstandard ebnet durch die Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit und kabelloser Verbindung den Weg für neue Produkte und Geschäftsmodelle für die Wirtschaft und Industrie.

So werden mobile Anwendungen wie mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme oder auch Anwendungen für die Telemedizin möglich. Des Weiteren schafft 5G eine Flexibilisierung durch das einfache Vernetzen unterschiedlicher Geräte ohne aufwendige Verkabelungen.



Seit einem Jahr sind die 5G-Campusnetze des Transferzentrums 5G4KMU nun in Betrieb. Seither setzen die fünf Projektpartner gemeinsam mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus unterschiedlichen Branchen 5G-Anwendungen und -Produkte um.



Diese Praxis-Anwendungen von 5G wollen wir Ihnen präsentieren und laden Sie herzlich zum Open Lab Day im Transferzentrum 5G4KMU »5G im Mittelstand – Anwendung und Umsetzung in der Industrie« am 17. März 2022 am Campus Schwarzwald in Freudenstadt ein.



Der Open Lab Day bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile und Potenziale von 5G in der Produktion kennenzulernen und in der Anwendung bei unserer 5G-Labor-Tour zu erleben. Beteiligte KMU werden Einblicke aus der Praxis geben und unsere 5G-Expertinnen und -Experten freuen sich bereits auf Ihre Fragen.