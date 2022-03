5G-Anwendungen und deren Potenziale

5G verspricht mit der Kombination aus immer höheren Leistungsfähigkeiten, der kabellosen Übertragung von Daten und der Möglichkeit, private Campusnetze auf spezifische Bedürfnisse anzupassen, eine Infrastruktur, die als Basis für neue Anwendungen und Prozesse dient.

Die Anwendungsmöglichkeiten erstrecken sich über unterschiedlichste Bereiche wie Produktion, Logistik, Maschinenbau oder auch Gesundheitswesen.



Anfang 2021 hat das Transferzentrum 5G4KMU an fünf Standorten in Baden-Württemberg private 5G-Testnetze in Betrieb genommen. Seither wurden mit unterschiedlichen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus vielfältigen Branchen 5G-Anwendungen entwickelt und erprobt.

Im Rahmen der sechsteiligen Webinarreihe „5G-Anwendungen und deren Potenziale“ werden die Grundlagen zur 5G-Technologie aufgezeigt, die Erfahrungen aus der Entwicklung und dem Testen von 5G-Anwendungen dargestellt und damit praxisnahe Informationen zum aktuellen Stand der Technik übermittelt.