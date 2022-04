Emerging Technologies: 15. Juni 2022

Die Industriearbeit der Zukunft wird wesentlich durch das technologische Potenzial der Digitalen Transformation geprägt. Das Spektrum der verfügbaren Technologien umfasst dabei etablierte Enabler wie WLAN oder RFID, aber auch neu hinzukommende »Emerging Technologies« wie Künstliche Intelligenz oder Quantencomputing. Einen Einblick in spannende Emerging Technologies liefern Experten der TeamViewer Germany GmbH, der Zeppelin GmbH und der Fraunhofer-Institute IPA und IAO.

ab 08.45 Uhr

Virtueller Empfang

09.00 Uhr – 09.15 Uhr

Begrüßung und Einführung

Roland Hall, Fraunhofer IPA

09.15 Uhr – 09.45 Uhr

ARCaide: Revolution der Montageplanung

Alexander Neb, Fraunhofer IPA

09.45 Uhr – 10.15 Uhr

Augmented Intelligence – Datenbrillen und KI stärken das Potenzial menschlicher Arbeiter*innen

Stefan Baumgart, TeamViewer Germany GmbH

10.15 Uhr – 10. 30 Uhr

Pause

10.30 Uhr – 11.00 Uhr

Quantencomputing in der industriellen Applikation: Status Quo, Anwendungsfälle und weitere Entwicklung

Dr. Christian Tutschku, Fraunhofer IAO



11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Price Prediction for Used Machines with Quantum Machine Learning Approaches

Horst Stühler, Zeppelin GmbH

11.30 Uhr

Abschluss und Verabschiedung

Roland Hall, Fraunhofer IPA

12.00 Uhr

Ende der Veranstaltung