Die neue 5G Technologie für Industrieanwendungen

Mit 5G werden erstmals die Bedürfnisse industrieller Anwendungen in einem Mobilfunkstandard berücksichtigt. 5G ermöglicht die bedarfsgerechte Vernetzung mit hoher Bandbreite, niedriger Latenz und einer hohen Verbindungsanzahl. Damit eröffnet 5G neue Potenziale für die Wirtschaft und Industrie: Von der Integration und Vernetzung unterschiedlicher Systeme in der Produktion bis hin zum Einsatz in Logistik und Medizin.

Die Kombination aus hohen Leistungsfähigkeiten, neuen Services und der kabellosen Übertragung schafft eine moderne Infrastruktur, die eine hohe Flexibilität und Mobilität innerhalb der Produktion ermöglicht. Damit lassen sich neue Produktionskonzepte realisieren und Herausforderungen wie immer kürzere Produktlebenszyklen und eine höhere Produktvielfallt adressieren.

Inhalte

Technische Grundlagen zur 5G Technologie

Die 5G Architektur

5G Campusnetze

Standardisierungsprozesse und Roadmap für 5G

Bestehende 5G Anwendungsfälle

Gemeinsamer Workshop zur Erarbeitung erster Handlungsfelder in Ihrem Unternehmen

Zielgruppe

Entscheider aus der Produktions-IT, Produktion, Intralogistik, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung

Nutzen für Teilnehmende

In diesem Seminar lernen Sie anhand vieler Best-Practice-Beispiele die technischen Grundlagen der 5G Technologie kennen und können damit erste Handlungsfelder mit Verbesserungspotenzialen für die kabellose Kommunikation in Ihrer Produktion identifizieren.