Erfahrungsaustausch Identifizieren von Automatisierungspotenzialen

Der gegenwärtige Fachkräftemangel sowie die hohen Energiepreise und Lohnkosten beschäftigen viele Unternehmen. Automatisierungslösungen bieten in diesem Kontext die Chance, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten und eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten. Viele und insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verhalten sich jedoch zurückhaltend in Bezug auf Automatisierungslösungen in ihrer Produktion, weil sie Fehlinvestitionen vermeiden wollen.

Um Unternehmen bei dieser Frage zu unterstützen, wurde am Fraunhofer IPA die Automatisierungs-Potenzialanalyse (APA) entwickelt. Mithilfe der Methode können wirtschaftliche wie auch technische Automatisierungspotenziale objektiv und strukturiert bewertet werden, und das insbesondere für Bereiche, die traditionell mit vielen manuellen Tätigkeiten verbunden sind, wie etwa die Montage, Schweißprozesse bei kleinen Losgrößen oder zukünftig auch die Maschinenbestückung und Intralogistik. Unternehmen erhalten so eine belastbare Grundlage für Investitionsentscheidungen.

Der APA Erfahrungsaustausch gibt fundierte Einblicke in die Methode und richtet sich an Mitarbeitende aus dem Industrial Engineering, Entwicklungsabteilung, Fabrikplanung, Prozessoptimierung.



Erfahren Sie von unseren Experten, wie die APA anwendbar ist und welche Prozessklassen abgedeckt werden können. Diskutieren Sie mit uns zusammen Ihre Herausforderungen. Zum Abschluss können Sie an einem Beispiel die APA mit unseren Experten anwenden und ausprobieren.

Zielgruppe

KMUs mit Produktion und Fertigung, Industrial Engineering, Produktionsleiter

Nutzen für die Teilnehmenden

Kennenlernen der Methodik und Austausch mit APA Anwendern