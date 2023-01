Application Day und Open Lab Day

Application Day

Im Herbst dieses Jahres feiern wir 50 Jahre Robotik am Fraunhofer IPA mit einer umfassenden Festwoche. Den Auftakt am IPA, nach der zweitägigen ISR Konferenz, bildet der »Application Day« am 28. September. Er zeigt allen Interessierten, wie sich Robotik in Anwendungen wie beispielsweise Montageautomatisierung, Schweißen, Handhabung oder stationärer Pflege umsetzen lässt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen wird die Gelegenheit geboten, sich über aktuelle Themen der Robotik auszutauschen und zu netzwerken.

Open Lab Day

Der vierte und letzte Tag der Feierlichkeiten ist ein kostenfreier »Open Lab Day«, an dem zahlreiche Roboter am Fraunhofer IPA auf Rundgängen erlebbar gemacht werden und so die Vielfalt unseres Angebots präsentiert wird. Sie erhalten exklusiven Zugang zu den Laboren, der Ausstellung »Meilensteine der Robotik« und können sich an über 20 Demonstratoren über die Nutzung modernster Robotertechnologie informieren. Darüber hinaus gibt es für Experten die Möglichkeit sich mit Unternehmen im Bereich Robotik zu vernetzen.