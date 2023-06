Kongress sichere Mensch-Roboter-Interaktion

Autonome Roboter, egal ob stationär oder mobil, spielen eine immer größere Rolle, sowohl in der industriellen Fertigung als auch in öffentlichen Bereichen. Mit dem Fortschritt der Robotertechnologie steigen auch die Anforderungen an die funktionale Sicherheit: Zum einen muss die Sicherheitstechnik leistungsfähiger und flexibler werden, um das volle Potenzial der Anwendungen auszuschöpfen. Zum anderen soll die Projektierung vom Konzept bis zur CE-Kennzeichnung möglichst einfach und schnell ablaufen. In diesem Spannungsfeld widmet sich der Kongress »Sichere Mensch-Roboter-Interaktion« den aktuellen Trends in der Robotersicherheit:

Das Zusammenwachsen der drei großen Bereiche Industrieroboter, fahrerlose Transportsysteme und mobile Roboter (AGV/AMR) sowie Serviceroboter, auch aus Sicht der Normung

Der Einsatz von computerassistierten Planungstools für die Auslegung und Optimierung von Sicherheitskonzepten

Die perspektivische Nutzung von erklärbarer und in ihrer Zuverlässigkeit evaluierbarer KI für Sicherheitsaufgaben

Neben Vorträgen aus den genannten Bereichen bieten mehrere Diskussionsrunden Gelegenheit zu einem intensiven Erfahrungsaustausch.

Zielgruppe

Entscheider im Bereich Robotik

Nutzen für die Teilnehmenden

Teilnehmende erfahren aus erster Hand, wie innovative Sicherheitskonzepte in der Robotik für Anwendungen genutzt werden können. Im Anschluss wird bei den Panel Diskussionen die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken geboten.