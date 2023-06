Roboter im Warenlager

Programm

09:00 – 09:20 Uhr Richard Bormann, Fraunhofer IPA

Begrüßung

09:20 – 09:55 Uhr

3 Jahrzehnte Roboter in der Logistik der Adolf Würth GmbH Rafael Gruhler, Adolf Würth GmbH & Co. KG

Erfolge und Herausforderungen in der Automatisierung der Palettierung, Depalettierung, Kommissionierung

Überblick über die Roboter und ihre Funktionen

09:55 – 10:30 Uhr

Direktkommissionierung - Von Palette zu Palette Hendrik Mütherich, Premium Robotics GmbH

Herausforderungen im Warenlager am Beispiel des LEH

Flexibilität, Wandel- und Skalierbarkeit als Erfolgsschlüssel

Praxisbeispiel Umpackanlage

10:30 – 11:00 Uhr

Pause

11:00 – 11:35 Uhr Christian Fenk, robominds GmbH

Every robot needs a brain: »AI Robotics as the enabler for flexible Warehouse Automation«

11:35 – 12:10 Uhr Timo Bänziger & Lennart Bochmann, SYNAOS GmbH

Vorsprung durch Software: Wie Unternehmen ihre Warenlager optimieren und Kosten reduzieren können

12:10 – 12:45 Uhr

Autonome Bestandserfassung in Hochregallagern mit doks.inventairy Manuel Krieg, doks. innovation GmbH

Autonome Bestandserfassung und hohe Datentransparenz

Erhöhung der Mitarbeitersicherheit durch Automatisierung

Wie errechnen sich ROI bei neuen Dienstleistungen

12:45 – 13:45 Uhr

Mittagessen

13:45 – 14:45 Uhr

Besichtigung der Labore und Versuchsfelder des Fraunhofer IPA

14:45 – 15:15 Uhr

Pause

15:15 – 15:50 Uhr Thomas Oberholzer, Kemaro AG

Autonome Reinigung wird für die Logistikbranche immer attraktiver

Effiziente Reinigung von Lagerräumen, Werkstätten und Verladebereichen

Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz

Kontinuierliche Sauberkeit schützt Intralogistik und Mitarbeitende

Ökonomische und ökologische Vorteile

15:50 – 16:25 Uhr Mischa Pick Locus Robotics

Skalieren ohne Grenzen trotz Automatisierung

Wie das RaaS-Modell (Robots as a Service) unseren Kunden Flexibilität und Skalierbarkeit bieten kann, ohne große Investments in Automatisierung tätigen zu müssen.

Dies wird mit Fallbeispielen untermauert.

16:25 – 17:00 Uhr Thomas Gruber, Jungheinrich Logistiksysteme GmbH

UHD Storage System Jungheinrich PowerCube – Die neue Dimension der Effizienz

Markt- und Technologieübersicht

Jungheinrich PowerCube

Use Cases

17:00 – 17:15 Uhr Richard Bormann Fraunhofer IPA

Abschluss und Verabschiedung